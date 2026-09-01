Пулково внедрило "Тихий аэропорт" с 1 сентября для снижения шума

С 1 сентября в петербургском Пулково реализуется концепция "Тихий аэропорт". Снижение числа голосовых объявлений улучшит комфорт пассажиров, повторяя практики крупных мировых аэропортов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ "Как мышки в клет...
- "Как мышки в клет...
- ВОЗ прогнозирует ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым