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Царьград

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Пулково внедрило "Тихий аэропорт" с 1 сентября для снижения шума

Пулково внедрило "Тихий аэропорт" с 1 сентября для снижения шума

С 1 сентября в петербургском Пулково реализуется концепция "Тихий аэропорт". Снижение числа голосовых объявлений улучшит комфорт пассажиров, повторяя практики крупных мировых аэропортов.

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