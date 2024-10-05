Российский боец «Шаман»: В боях за Угледар ВСУ потеряли до пяти бригад

Действующий под позывным «Шаман» офицер группы «Восток» Армии России проинформировал о том, что сражения за расположенный в Донецкой Народной Республике населённый пункт Угледар растянулись на двухлетний период.
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