МО: Шойгу ознакомился с новыми образцами БПЛА от производителя «Ланцетов»

Новые беспилотные летательные аппараты от производителя «Ланцетов» представили главе Министерства обороны России Сергею Шойгу в ходе его визита на ведущее предприятие группы компаний ZALA Aero в Удмуртии.
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