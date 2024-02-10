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МО: Шойгу ознакомился с новыми образцами БПЛА от производителя «Ланцетов»

МО: Шойгу ознакомился с новыми образцами БПЛА от производителя «Ланцетов»

Новые беспилотные летательные аппараты от производителя «Ланцетов» представили главе Министерства обороны России Сергею Шойгу в ходе его визита на ведущее предприятие группы компаний ZALA Aero в Удмуртии.

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