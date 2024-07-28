В поселке Староуткинск Шалинского района Свердловской области в субботу, 27 июля, открыли памятник уральскому промышленнику Акинфию Демидову.
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В поселке Староуткинск Шалинского района Свердловской области в субботу, 27 июля, открыли памятник уральскому промышленнику Акинфию Демидову.
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