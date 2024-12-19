В Instagram Threads добавлена функция «Использовать медиа» для повторного обмена фотографиями и видео

Threads вводит новый способ повторного размещения фотографий и видео в своей социальной сети. Вместо того чтобы цитировать исходное сообщение, а затем добавлять комментарии, пользователи Threads смогут нажать на новую опцию «Использовать медиа», что позволит им просто переслать фотографию или видео прямо в новое сообщение, где они смогут добавить свой собственный текст.