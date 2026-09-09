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Газета.ру

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"Mash на спорте": "Зенит" хочет натурализовать бразильца Вендела

"Mash на спорте": "Зенит" хочет натурализовать бразильца Вендела

Петербургский «Зенит» постарается натурализовать бразильского полузащитника Вендела в 2027 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

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