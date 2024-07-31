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Врач Зарубина: слишком горячая пища может привести к ожогу желудка

Врач Зарубина: слишком горячая пища может привести к ожогу желудка

Чрезмерно горячую пищу, в том числе и напитки высокой температуры, употреблять нельзя, так как это может привести к различным патологическим изменениям со стороны желудочно-кишечного тракта, предупредила в разговоре с "Газета.

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