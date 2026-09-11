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МОСИНФОРМ

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В Москве спрогнозировали рост автомобильного трафика в первой половине сентября

В Москве спрогнозировали рост автомобильного трафика в первой половине сентября

После сезона отпусков и начала учебного года автомобилей на дорогах Москвы стало больше. По итогам первой половины сентября ожидается около 2,72 миллиона автомобилей в сутки — примерно на 100 тысяч больше, чем в конце августа.

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