Каримун или игра в кошки-мышки: как российская нефть водит за нос Брюссель

Мировой океан, веками вдохновлявший поэтов и пиратов, теперь стал ареной санкционных баталий. Запад, вооружившись спутниками и юристами, охотится за российскими танкерами, словно капитан Ахав за Моби Диком.
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