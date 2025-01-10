Науседа осудил переименование музея Донелайтиса в Калининградской области

Президент Литвы Гинатас Науседа осудил переименование Мемориального музея литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области, дав при этом понять, что не признает русскоязычного наименования этого региона.
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