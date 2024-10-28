Дело возбуждено после избиения толпой сделавшего замечание полицейского в Туле

Global Look Press/uwe umstätter/imageBROKER.com Уголовное дело было возбуждено после сообщений о том, что в ночь с 27 на 28 октября толпа избила в Туле сделавшего замечание полицейского, который находился не при исполнении.
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