NASA: Солнце «поглотило» недавно обнаруженную Большую Хэллоуинскую комету

Ученые запечатлели необычный момент, как Солнце поглотило комету. Соответствующее видео появилось на ресурсах Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), пишет Daily Mail.
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