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Ростех

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Ростех передал в войска партию противотанковых комплексов «Корнет»

Ростех передал в войска партию противотанковых комплексов «Корнет»

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех поставил в войска очередную партию выносных пусковых установок и ракет противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

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