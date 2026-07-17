Ростех передал в войска партию противотанковых комплексов «Корнет»

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех поставил в войска очередную партию выносных пусковых установок и ракет противотанкового ракетного комплекса «Корнет».
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