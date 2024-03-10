Mail Sport: Фернандо Алонсо заменит Макса Ферстаппена в Red Bull по ходу сезона-2024

Mail Sport: Фернандо Алонсо заменит Макса Ферстаппена в Red Bull по ходу сезона-2024Getty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен и его отец Йос решительно настроены уйти из Red Bull Racing из-за оправдания руководителя Кристиана Хорнера, который обвинялся в неподобающем поведении с одной из сотрудниц команды.