Mail Sport: Фернандо Алонсо заменит Макса Ферстаппена в Red Bull по ходу сезона-2024

Mail Sport: Фернандо Алонсо заменит Макса Ферстаппена в Red Bull по ходу сезона-2024Getty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен и его отец Йос решительно настроены уйти из Red Bull Racing из-за оправдания руководителя Кристиана Хорнера, который обвинялся в неподобающем поведении с одной из сотрудниц команды.
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