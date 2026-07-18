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Почему Андрей Малахов оберегает восьмилетнего сына от камер и не высказывается на острые темы

Почему Андрей Малахов оберегает восьмилетнего сына от камер и не высказывается на острые темы

Известный телеведущий Андрей Малахов, чья карьера на отечественном телевидении успешно продолжается еще с 1990-х годов, сознательно выстроил жесткие границы между работой и личной жизнью.

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