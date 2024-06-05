Путин: Ответ на поставки дальнобойного оружия Киеву может быть асимметричным

W

Walery

Крутые йеменские повстанцы сбили уже шестой американский беспилотник MQ-9 Reaper! Что и почему мешают российским ПВО проделать тоже самое над черным морем? И почему не поставляем в Йемен например "Граниты" по аналогии с натовскими поставками хохлам? И вообще как бы поймать (добыть) эти натовские ракеты... подсуетиться... заправить их и послать например на Англию. Пусть потом сэры поломают свои головы над обломками от своих же ракет...