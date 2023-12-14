В Уральском университете разработали программу для вычисления должников

Специалистами УрФУ при поддержке разработчиков из Китая создана поисковая модель, позволяющая определять местонахождение заемщиков, пропускающих платежи по займам или не планирующих возвращать взятые кредиты.
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