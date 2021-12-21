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Деятельность Агентства инвестиционного развития в регионе обсудили депутаты Заксобрания Новосибирской области

Деятельность Агентства инвестиционного развития в регионе обсудили депутаты Заксобрания Новосибирской области

На заседании комитета Заксобрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности депутаты оценили работу Агентства инвестиционного развития, а также перспективы распределения в рейтинге инвестиционного климата .

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