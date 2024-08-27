Представитель Пентагона Райдер: США не стремятся к конфликту с Россией

США не вступали в конфликт с Россией, поддерживая Украину. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отреагировал на предупреждение российского МИД о последствиях эскалации, сообщило РИА «Новости».
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