Инцидент с чествованием в канадском парламенте во время недавнего визита главы киевского режима Зеленского 98-летнего украинского эсэсовца Ярослава Хунка (Гунька/Гунько), которого парламентариям представили как "ветерана борьбы за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
Популярные статьи
- Появились кадры последствий ночного прилета по гостинице в Одессе, где проживали офицеры ВСУ и иностранные наемники
- В Сети появились кадры удара российской авиации по украинскому эшелону с военной техникой
- ВС РФ в ночь на 20 сентября нанесли удары по объектам противника в Сумской, Черниговской и других областях Украины
Свежие комментарии