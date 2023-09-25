Военное обозрение

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Центр Визенталя потребовал извиниться за выступление украинского эсэсовца в парламенте Канады, приглашенного на встречу с Зеленским

Центр Визенталя потребовал извиниться за выступление украинского эсэсовца в парламенте Канады, приглашенного на встречу с Зеленским

Инцидент с чествованием в канадском парламенте во время недавнего визита главы киевского режима Зеленского 98-летнего украинского эсэсовца Ярослава Хунка (Гунька/Гунько), которого парламентариям представили как "ветерана борьбы за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".

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Комментарии
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Natalia Nikonorova
Дело не в извинения за выступления бандеровца, а в том, что нацистского  преступника весь парламент встретил бурными овациями. Вот это - совершенное подтверждение фашистского (нацистского) режима в Канаде.
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21 час.
Natalia Nikonorova
Дело не в извинения за выступления бандеровца, а в том, что нацистского  преступника весь парламент встретил бурными овациями. Вот это - совершенное подтверждение фашистского (нацистского) режима в Канаде.
Ответить
21 час.

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