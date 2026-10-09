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ИА Регнум

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В Оренбургской области прошел массовый забег

В Оренбургской области прошел массовый забег

Компания «Оренбургнефть», ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжье, провела массовый забег «Энергия бора» на территории национального парка «Бузулукский бор».

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