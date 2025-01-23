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stroimdom21

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  • Ингерман Ланская
    это всё чухонские кухни.... а ещё белый цвет - это цвет моргаБелый цвет — само...
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Корзинка живых цветов смотрится эффектнее букета, а стоит дешевле Чтобы вырастить дома всего за несколько дней маленький цветущий островок вам не придется заниматься длительной и кропотливой выгонкой луковиц

Корзинка живых цветов смотрится эффектнее букета, а стоит дешевле Чтобы вырастить дома всего за несколько дней маленький цветущий островок вам не придется заниматься длительной и кропотливой выгонкой луковиц

Шаг 1. Выберите подходящие цветы Сейчас готовые луковицы можно приобрести в ближайшем садовом магазине или питомнике, в крупных супермаркетах или в Интернете (в основном, если вы хотите приурочить цветение к восьмому марта).

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