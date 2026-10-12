Анатомия контрнаступа: в чём секрет успешного продолжения операции «Вивальди» Вопреки преобладанию на спецоперации пехотных вылазок, 3-й АК ВСУ в ходе своего пресловутого контрнаступа под Красным Лиманом задействовал бронетехнику.
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