Блинкен сообщил, что сделка о перемирии в секторе Газа согласована на 90%

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен проинформировал о том, что власти державы продолжают вести работу по согласованию договорённостей о завершении сражений на территории сектора Газа.
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