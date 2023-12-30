У крупных российских дилеров появился «растянутый» кроссовер Audi Q5. Простор на задних сиденьях, полный привод, 190 л.с. и немалая цена

Как сообщает Autonews, у крупных российских дилеров появились кроссоверы Audi Q5L – такой автомобиль выпускается в Китае на совместном предприятии FAW-Volkswagen, а в Россию поставляет по параллельному импорту.
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