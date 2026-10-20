Поражение РСЗО "Торнадо-С" ударами сразу нескольких разных дронов-камикадзе ВСУ в районе Скадовска Херсонской области.
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