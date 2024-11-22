Какие сериалы и фильмы больше всего смотрели россияне в 2024 году

Подоспела статистика топовых просмотров онлайн и в прямом эфире. «Слово пацана. Кровь на асфальте», фото: кадр из сериалаВсероссийская мониторинговая компания Mediascope и издание «Бюллетень кинопрокатчика» поделились итогами уходящего из-под ног 2024-го года.
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