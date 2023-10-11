В Румынии от Зеленского потребовали вернуть ее территории

Требование вернуть Румынии ее территории обратила к президенту Украины Владимиру Зеленскому депутат румынского парламента Диана Шошоакэ 11 октября во время визита главы украинского государства в Бухарест, согласно видео на ее странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).