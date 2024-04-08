В Польше порассуждали об организаторах теракта в Крокусе

MP: версия о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе» не выдерживает критики Версия о причастности ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» не выдерживает никакой критики, считает польское издание Myśl Polska.