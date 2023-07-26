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Гостям МУФ-2023 в "Лужниках" предложат встать на вейкборд и серф

Гостям МУФ-2023 в "Лужниках" предложат встать на вейкборд и серф

Известия/Зураб Джавахадзе С 1 августа по 10 сентября посетители олимпийского комплекса "Лужники" — одной из площадок Московского урбанистического форума — смогут поучаствовать в открытых спортивных тренировках, мастер-классах и соревнованиях.

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