Капитан сборной Аргентины Месси может пропустить 1/4 финала Кубка Америки

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони допустил, что нападающий и капитан команды Лионель Месси, который восстанавливался после травмы приводящей мышцы бедра, может пропустить четвертьфинал Кубка Америки.
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