Ночью 20 апреля из Пулково в Казанский собор доставили лампаду с Благодатным огнем. Ее доставили из Москвы на пассажирском самолете.
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Ночью 20 апреля из Пулково в Казанский собор доставили лампаду с Благодатным огнем. Ее доставили из Москвы на пассажирском самолете.