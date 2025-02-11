TMZ: на Канье Уэста подали в суд, обвинив его в антисемитизме

Global Look Press/Hubert Boesl/dpa Женщина, которая ранее якобы работала в компании Yeezy, принадлежащей рэперу Канье Уэсту, обвинила его в антисемитизме и подала на него в суд, сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.
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