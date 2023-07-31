Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Хохлов о 0:2 от «Краснодара»: «Сочи» выполнил план на игру, но все решают голы. Забить не удалось»

«Интересная, хорошая игра получилась. Я благодарен игрокам, их настрою на игру. Тот план на игру, который мы обговаривали, команда, в принципе, выполнила.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх