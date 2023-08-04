СССР-Россия

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  • Rabiga Rafikova (Рафикова)
    Автор данной статьи приводит данные о проценте преступности, совершённой мигрантами, ссылаясь на Виктора Себелева, яв...Это край. Дальше ...
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Это край. Дальше просто некуда!

Это край. Дальше просто некуда!

Есть такое выражение, где тонко, там и рвется. Вот и ситуация с мигрантами судя по всему в нашей стране окончательно "порвалась".

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Комментарии
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Ольга
Вы, нерусские, больше бы обращали внимания на  штанишки своего руководства - как хохлобандеровского, так и пиндофашистского. К бунту еще они тут призывать будут.
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12 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
МЕчты - мечты, где ваша сладость..... А вице премьер сидит и улыбается.
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12 час.
Rabiga Rafikova
Автор данной статьи приводит данные о проценте преступности, совершённой мигрантами, ссылаясь на Виктора Себелева, являющегося руководителем АНО &quot;Национальный Центр Интеграции&quot; , то есть компании АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ &quot;НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИИ&quot;. Видимо, здорово работает данная компания. Интересно, кто её финансирует.
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47 мин.

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