Есть такое выражение, где тонко, там и рвется. Вот и ситуация с мигрантами судя по всему в нашей стране окончательно "порвалась".
Это край. Дальше просто некуда!
Комментарии
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Ольга
Вы, нерусские, больше бы обращали внимания на штанишки своего руководства - как хохлобандеровского, так и пиндофашистского. К бунту еще они тут призывать будут.
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12 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
МЕчты - мечты, где ваша сладость..... А вице премьер сидит и улыбается.
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12 час.
Rabiga Rafikova
Автор данной статьи приводит данные о проценте преступности, совершённой мигрантами, ссылаясь на Виктора Себелева, являющегося руководителем АНО "Национальный Центр Интеграции" , то есть компании АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИИ". Видимо, здорово работает данная компания. Интересно, кто её финансирует.
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47 мин.
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