Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 457 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    В ночь на 5 декабря ВС РФ нанесли множественные удары по целям в Киевской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской обл...Сирийский лабирин...
  • Юрий Ильинов
    Основатель зловещей американской ЧВК предложил отдать России то, после чего война кончится Основатель зловещей амери...Секта самоубийц г...
  • Юрий Ильинов
    Ударные беспилотники ВС РФ успешно атаковали аэродром ВСУ на Житомирщине Россия продолжает наносить удары по военной...Версия: террорист...

Сирийский лабиринт Эрдогана. Зачем турецкий президент срочно звонил российскому

Сирийский лабиринт Эрдогана. Зачем турецкий президент срочно звонил российскому

Сирийский лабиринт Эрдогана. Зачем турецкий президент срочно звонил российскому Анкара может загнать себя в собственную ловушку На фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин (слева направо)  По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
В ночь на 5 декабря ВС РФ нанесли множественные удары по целям в Киевской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях В ночь на 5 декабря российские войска провели новую волну атак по целям, расположенным на удалении от линии фронта территориях Украины. В очередной раз взрывы прогремели в городе Шостка Сумской области. По последним данным, удары пришлись по объектам промышленности. Их территория войсками киевского режима используется в том числе для размещения военной техники и боеприпасов. Из Шостки, как сообщают местные жители, ранее покинувшие город, а вместе с ним и территорию страны, неоднократно осуществлялся запуск БПЛА в направлении России. Удары по объектам в Сумской области были нанесены не только дронами-«камикадзе», но и ФАБами с УМПК. Крылатые ракеты использовались для атаки на военные и промышленные объекты Кривого Рога. Сообщается о нескольких взрывах в черте города и в пригородах. Украинские каналы писали об «угрозе применения баллистических ракет». Уже традиционно была проведена ночная атака объектов в Киевской области. Противник сообщает о множестве дронов в районе Броваров, Бучи, Фастова, Борисполя. Воздушная тревога в Киевской области продолжает действовать и в утренние часы. Удары нанесены по местам размещения противника, а также складам с оружием и техникой в харьковском Чугуеве. По последним данным, огневое поражение нанесено в том числе технике, которую ВСУ пытались перебросить на Купянское направление.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх