Юрий Ильинов

В ночь на 5 декабря ВС РФ нанесли множественные удары по целям в Киевской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях В ночь на 5 декабря российские войска провели новую волну атак по целям, расположенным на удалении от линии фронта территориях Украины. В очередной раз взрывы прогремели в городе Шостка Сумской области. По последним данным, удары пришлись по объектам промышленности. Их территория войсками киевского режима используется в том числе для размещения военной техники и боеприпасов. Из Шостки, как сообщают местные жители, ранее покинувшие город, а вместе с ним и территорию страны, неоднократно осуществлялся запуск БПЛА в направлении России. Удары по объектам в Сумской области были нанесены не только дронами-«камикадзе», но и ФАБами с УМПК. Крылатые ракеты использовались для атаки на военные и промышленные объекты Кривого Рога. Сообщается о нескольких взрывах в черте города и в пригородах. Украинские каналы писали об «угрозе применения баллистических ракет». Уже традиционно была проведена ночная атака объектов в Киевской области. Противник сообщает о множестве дронов в районе Броваров, Бучи, Фастова, Борисполя. Воздушная тревога в Киевской области продолжает действовать и в утренние часы. Удары нанесены по местам размещения противника, а также складам с оружием и техникой в харьковском Чугуеве. По последним данным, огневое поражение нанесено в том числе технике, которую ВСУ пытались перебросить на Купянское направление.