В Госдепе указали на бесполезность резолюций ГА ООН в рамках Украины

Рубио заявил, что враждебные резолюции ГА ООН не помогают конфликту на Украине Враждебные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не способствуют скорейшему прекращению конфликта на Украине, заявил в интервью порталу Breitbart News государственный секретарь США Марко Рубио.