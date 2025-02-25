В Госдепе указали на бесполезность резолюций ГА ООН в рамках Украины

Рубио заявил, что враждебные резолюции ГА ООН не помогают конфликту на Украине Враждебные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не способствуют скорейшему прекращению конфликта на Украине, заявил в интервью порталу Breitbart News государственный секретарь США Марко Рубио.
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