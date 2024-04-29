И к неприятным новостям из Дагомыса Жители беспокоятся о том, что кто-то сливает неизвестные жидкости в реку Восточный Дагомыс.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
И к неприятным новостям из Дагомыса Жители беспокоятся о том, что кто-то сливает неизвестные жидкости в реку Восточный Дагомыс.