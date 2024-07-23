В США заявили, что Харрис ничем хорошим не отличилась

Камала Харрис не делала ничего хорошего для США и американцев в бытность генеральным прокурором штата Калифорния, заявила кандидат в конгресс от Республиканской партии Кэтлин Уинн 23 июля, сообщает РИА Новости.
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