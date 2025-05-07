Небензя: Россия развивает отношения с КНДР во всех областях

Сотрудничество стран не направлено против третьих стран Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва и Пхеньян развивают отношения во всех областях, и такая тенденция, по его словам, продолжится.
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