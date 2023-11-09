В Steam вышел крутой рогалик, который сразу попал в топ самых популярных игр и п...

В Steam вышел крутой рогалик, который сразу попал в топ самых популярных игр и получил свыше тысячи положительных отзывовВчера (8 ноября) состоялся релиз рогалика Risk of Rain Returns, который менее чем за сутки получил свыше тысячи положительных отзывов и пробился в топ самых популярных игр Steam по онлайну.