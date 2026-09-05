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Строительство 21 века

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Компост и сорняки с семенами: личный взгляд на горячий процесс и безопасные альтернативы

Компост и сорняки с семенами: личный взгляд на горячий процесс и безопасные альтернативы

Каждый сезон на даче напоминает мне один и тот же сценарий: кто-то с опаской косится на соседскую компостную кучу, куда летит выполотая трава с уже вызревшими колосками, а кто-то философски замечает, что природа сама разберётся.

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