ТАСС: при столкновении поездов в Мурманской области пострадали 27 человек

При столкновении поездов в Кандалакшском районе пострадали 27 человек, из них 17 попали в больницу. Заместитель губернатора — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил об этом ТАСС.
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