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Глава МИД Венгрии выразил намерение продолжить сотрудничество с РФ по энергетике

Глава МИД Венгрии выразил намерение продолжить сотрудничество с РФ по энергетике

Global Look Press/Yoshio Tsunoda/AFLO При отсутствии более выгодного предложения, Венгрия не намерена отказываться от сотрудничества с Россией в вопросе поставок энергоносителей, поскольку Москва зарекомендовала себя надежным партнером.

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