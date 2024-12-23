Глава МИД Венгрии выразил намерение продолжить сотрудничество с РФ по энергетике

Global Look Press/Yoshio Tsunoda/AFLO При отсутствии более выгодного предложения, Венгрия не намерена отказываться от сотрудничества с Россией в вопросе поставок энергоносителей, поскольку Москва зарекомендовала себя надежным партнером.
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