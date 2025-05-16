Ученые установили, как озоновая дыра влияет на климат Земли

Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Восточной Англии и Национального центра атмосферных наук Великобритании, раскрывает сложные взаимосвязи между состоянием озонового слоя, объемом выбросов парниковых газов и возможностью Южного океана абсорбировать углерод из атмосферы.
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