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Царьград

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Симеоне призвал выдать Месси «Золотой мяч» после ЧМ-2026

Симеоне призвал выдать Месси «Золотой мяч» после ЧМ-2026

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что 39-летний Лионель Месси, забивший восемь голов на чемпионате мира, должен получить «Золотой мяч».

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