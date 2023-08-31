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Красиво и безопасно. В Салехарде выбрали лучшую автоледи

Красиво и безопасно. В Салехарде выбрали лучшую автоледи

В муниципальном этапе конкурса водительского мастерства отважились посоревноваться лишь 3 участницы. Им предстояло проверить себя в теоретической и практической части: ответить на вопросы по ПДД, продемонстрировать навыки скоростного маневрирования.

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