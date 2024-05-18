Стоит ли заводить новых знакомых, если старые еще заведены и никак не могут успокоиться?

— Целыми днями ты меня упрекаешь! Говоришь, что я не люблю тебя! — кричит муж жене. — И это после того, как я за последние три года бросил ради тебя пять любовниц! Незаметно для себя Европа променяла богатых российских туристов на бедных арабских и африканских беженцев… - Если не прекратишь притворяться кассиром в супермаркете, я соберу свои вещи и уеду! - Пакет нужен? Надпись на столбе при выходе с метро "Здесь был Вася", ниже дописано "Где же ты, сука, только не был" Хозяину на заметку.