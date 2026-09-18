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SPLETNIK

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Матвей Сафонов отдыхает с женой на яхте в Италии на фоне суда из-за алиментов

Матвей Сафонов отдыхает с женой на яхте в Италии на фоне суда из-за алиментов

Вратарь французского клуба ПСЖ и самый дорогой российский футболист Матвей Сафонов, который судится за уменьшение алиментов на дочь от экс-супруги, отдыхает со своей нынешней женой Мариной Кондратюк в Италии.

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