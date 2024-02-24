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Закон, порядок, государство

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Торжественное построение, приуроченное ко Дню защитника Отечества, состоялось в ВКА имени А.Ф. Можайского

Торжественное построение, приуроченное ко Дню защитника Отечества, состоялось в ВКА имени А.Ф. Можайского

В праздничный день, по доброй традиции, цветы и венки были возложены к монументу «Мать-Родина» и к мемориальным доскам Аллеи памяти.

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